Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé réglé grâce... à la succession de Pochettino ?

Publié le 10 mai 2022 à 14h45 par Arthur Montagne

Alors qu'il n'a visiblement toujours pas décidé de son futur club, Kylian Mbappé attendrait de savoir qui remplacera Mauricio Pochettino au PSG avant de trancher.

C'est la décision la plus attendue dans le monde du football. En effet, tout le monde a envie de savoir ce que fera Kylian Mbappé pour son avenir. Deux options sont sur la table à savoir prolonger au PSG ou signer au Real Madrid. Et alors que la seconde option a longtemps semblé être l'hypothèse la plus probable, le PSG a fait une partie de son retard, comme le10sport.com le révélait en exclusivité. Il faut dire que plusieurs arguments peuvent encore convaincre l'international français.

Mbappé attend de connaître le nom du prochain entraîneur du PSG