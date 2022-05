Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron, Sarkozy, Hollande... Le Qatar réclame d'énormes soutiens pour Mbappé !

Publié le 10 mai 2022 à 10h15 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain, l'Emir du Qatar aurait demandé aux trois derniers Présidents de la République de s'entretenir avec l'attaquant français en vue de le convaincre de prolonger au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet brûlant. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG prend fin dans moins de deux mois, et il ne semble toujours pas avoir tranché. Néanmoins, alors qu'un départ vers le Real Madrid semblait inévitable il y a encore quelques semaines, le club de la capitale a fait une partie de son retard, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Une tendance récemment confirmée par Le Parisien qui assure même qu'il existe un accord de principe pour une prolongation de deux saisons au PSG.

Le Qatar demande de l'aide aux Présidents