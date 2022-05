Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie s'ouvre pour un attaquant d'Ancelotti !

Publié le 12 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

Considéré comme indésirable au Real Madrid, Mariano Diaz suscite l’intérêt de Fenerbahçe, qui en fait sa priorité dans le secteur offensif.

Après une pige d’un an à l’OL, Mariano Diaz a fait son retour au Real Madrid durant l’été 2018. Cependant, tout ne se passe pas comme l’attaquant aurait pu l’imaginer. En effet, en quatre saisons, ce dernier n’a disputé que 57 matchs dont seulement 14 en tant que titulaire, et n’a pas fait sensation durant ses apparitions. Avec 6 buts et une passe décisive, le joueur de 28 ans ne rentre plus dans les plans de Carlo Ancelotti, et devrait faire ses valises prochainement. Le Dominicain possèderait déjà une porte de sortie en Turquie, où le Fenerbahçe s’intéresse à lui.

Mariano Diaz est la priorité de Fenerbahçe