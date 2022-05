Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 12 mai 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 12 mai 2022 à 8h21

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG. Mais l’attaquant français aurait finalement décidé de continuer l’aventure en Catalogne…

Au même titre que Kylian Mbappé avec le PSG, un autre attaquant français de renom arrive en fin de contrat en juin : Ousmane Dembélé. Le joueur de 24 ans, qui était passé tout proche d’un départ du FC Barcelone en janvier dernier, a finalement fait l’objet d’un énorme rebondissement en interne puisque Xavi a convaincu sa direction de conserver Dembélé et même de tenter de le prolonger. D’un autre côté, l’international français disposerait d’un accord contractuel avec le PSG depuis cet hiver, mais les discussions se poursuivent en parallèle avec la direction du Barça…

Dembélé aurait décidé de rester !