Mercato - Barcelone : Cette incroyable bombe sur l’avenir de Frenkie De Jong !

Publié le 11 mai 2022 à 23h30 par Thibault Morlain

Dernièrement, les questions ont été nombreuses sur l’avenir de Frenkie De Jong. Et ce mercredi, il est annoncé que le Néerlandais va être vendu par le FC Barcelone.

Cette saison n’a clairement pas été la meilleure pour Frenkie De Jong. De quoi alors susciter de nombreuses rumeurs sur l’avenir du Néerlandais au FC Barcelone. Bien que Xavi a répété que le milieu de terrain comptait énormément pour lui et pour l’avenir du club catalan, un départ de De Jong a fait beaucoup parler dans les médias espagnols. A cela s’ajoute également la situation économique compliquée du Barça qui doit renflouer les caisses. Et finalement, cet aspect financier semble avoir pris le dessus et scellé le départ de Frenkie De Jong.

Un transfert à 80M€

Ce mercredi, Gerard Romero lâche en effet une énorme bombe sur l’avenir de Frenkie De Jong. Selon le journaliste espagnol, à 95%, le joueur du FC Barcelone va rejoindre Manchester United. Un départ qui serait purement pour des raisons financières puisque le club catalan a besoin de vendre. Au Barça, on craindrait d’ailleurs de perdre de l’argent avec l’ancien de l’Ajax Amsterdam s’il continue et ne performe pas la saison prochaine. Cette opération De Jong tournerait autour de 70-80M€, mais tout pourrait encore être chamboulé.