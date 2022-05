Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un proche de Longoria va débarquer à Marseille !

Publié le 12 mai 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Bien décidé à lancer un large remaniement en interne, Pablo Longoria pourrait nommer Marco Otero au poste de directeur du centre de formation. Les deux hommes se sont d'ailleurs déjà côtoyés à Valence.

En plus de chercher à renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria tente également de redessiner son organigramme en interne. Le président de l'OM cherche notamment un nouveau directeur du centre de formation puisque Nasser Larguet, qui occupait ce poste depuis 2019, est parti. Jean-Claude Giuntini, arrivé en 2021 pour diriger un groupe Élite, avait le profil pour le remplacer. Mais lui aussi a quitté l'OM. Il y a quelques jours, L'EQUIPE révélait ainsi qu'il fallait s'attendre à l'arrivée d'un dirigeant espagnol.

Marco Otero futur directeur du centre de formation de l'OM ?