Mercato - OM : Mandanda passe à l’offensive pour son avenir !

Publié le 12 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Steve Mandanda dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 à l’OM, mais n’aurait nullement l’intention de continuer d’être la doublure de Pau Lopez la saison prochaine.

Pourtant capitaine et titulaire indiscutable la saison passée et les précédentes, Steve Mandanda a vu Pau Lopez lui piquer sa position dans les buts de l’OM. L’Espagnol a les faveurs de Jorge Sampaoli qu’il a beaucoup plus titularisé que Mandanda au fil de l’exercice. Une situation qui déplairait fortement au champion du monde tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2024, et qui refuserait de continuer ainsi la saison prochaine.

Mandanda demanderait audience à Longoria !