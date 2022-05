Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour le projet McCourt !

Publié le 12 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il vit une saison très particulière à l’OM où il doit partager son temps de jeu avec Pau Lopez, Steve Mandanda serait proche d’un départ à en croire certaines sources.

Malgré son statut de joueur emblématique de l’OM dont il porte les couleurs depuis 2007 (NDLR : hormis un bref passage à Crystal Palace lors de la saison 2016-2017 avant de revenir), Steve Mandanda (37ans) ne dispose d’aucun passe-droit de la part de Jorge Sampaoli qui l’a longtemps relégué au statut de doublure cette saison derrière Pau Lopez. Et cette situation aurait incité Mandanda à prendre une décision radicale…

Mandanda proche d’un départ de l’OM ?