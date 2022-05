Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a bouclé la vente de l'OM !

Publié le 12 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Comme il le répète depuis plusieurs mois, Thibaud Vézérian répète une nouvelle fois que l'OM est vendu. Seule l'officialisation est attendue.

Malgré les nombreux démentis concernant la vente de l'OM, Thibaud Vézirian n'a jamais changé de discours et a toujours affirmé que le club était vendu. Et alors que la fin de saison approche, le journaliste se montre de plus en plus actif pour répéter que tout est bouclé et que l'annonce est imminente. Frank McCourt serait bien proche de vendre l'OM comme le confirme une nouvelle fois Thibaud Vézirian.

«C’est fait, c’est fait, faites la fête»