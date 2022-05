Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme bras de fer lancé par Robert Lewandowski !

Publié le 12 mai 2022 à 9h30 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski semble toujours décidé à changer de club, avec le FC Barcelone prêt à lui offrir cette occasion.

Joan Laporta aura sa star offensive. Alors qu’Erling Haaland lui est passé sous le nez, le président du FC Barcelone semble toujours décidé à offrir un grand renfort à Xavi, avec une star mondiale qui puisse porter le nouveau projet. Plusieurs pistes ont été évoquées et même celle menant à Kylian Mbappé du PSG, mais le Barça semble désormais concentré sur Robert Lewandowski, auteur d’une nouvelle saison incroyable avec 49 en 45 rencontres toutes compétitions confondues. Lassé de martyriser les défenses de Bundesliga, l’attaquant souhaiterait à 33 ans découvrir de nouveaux horizons et l’aurait d’ailleurs fait savoir au Bayern Munich, par le biais de son agent Pini Zahavi.

Lewandowski ne lâche rien !