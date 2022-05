Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord imminent pour le transfert de Frenkie de Jong ? La réponse !

Publié le 12 mai 2022 à 13h00 par Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone pourrait se résoudre à vendre Frenkie de Jong cet été, Manchester United est à l’affût. Pour autant, aucun accord ne serait imminent dans ce dossier.

Une fois encore, le mercato du FC Barcelone s’annonce animé cet été. Xavi entend bien se renforcer et a déjà activé de nombreuses pistes, mais le Barça est toujours confronté à des problèmes financiers et devra également trouver un moyen de renflouer ses caisses. Cela passera par plusieurs ventes, et des joueurs majeurs pourraient être concernés. Selon la Cadena SER , Marc-André ter Stegen et Frenkie De Jong pourraient notamment plier bagage, et Manchester United serait justement très attentif à la situation de l’international néerlandais.

De Jong encore loin de Manchester United