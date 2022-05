Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va vendre deux stars de Xavi !

Publié le 12 mai 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

En proie a des soucis économiques, le FC Barcelone pourrait être contraint de vendre deux joueurs majeurs, à savoir Frenkie De Jong et Marc-André ter Stegen.

L'été s'annonce très chaud du côté du FC Barcelone. Et pour cause, Xavi espère voir débarquer de nombreux renforts, mais pour cela, le club blaugrana va probablement devoir vendre. Et pas seulement ses indésirables. En effet, bien que le transfert définitif de Philippe Coutinho à Aston Villa soit en excellente voie et que plusieurs départs sont attendus à l'image de ceux de Samuel Umtiti ou encore Clément Lenglet, le FC Barcelone devrait se résoudre à se séparer de deux joueurs majeurs de son effectif...

De Jong et Ter Stegen sur le départ