Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente à 5M€ très bien engagée ?

Publié le 12 mai 2022 à 10h45 par La rédaction

Malgré une dizaine d’apparitions cette saison avec le Paris Saint Germain, Junior Dina Ebimbe pourrait bien quitter le club de la capitale lors du prochain mercato et prendre. la direction de l'Allemagne pour environ 5M€.

Au moment de la fenêtre des transferts cet été, le Paris Saint Germain va avoir du pain sur la planche. Parmi les nombreux et épineux chantiers du mercato parisien, se pose la question de l’avenir des jeunes du centre de formation, et notamment d’Éric Junior Dina Ebimbe. Agé de 21 ans, le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2023, attire les convoitises, et il n’est pas certain que le titi reste au PSG la saison prochaine.

Dina Ebimbe vers Leverkusen ?