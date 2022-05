Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux ventes déjà actées pour 14M€ ?

Publié le 12 mai 2022 à 12h15 par La rédaction

Avec un trop grand nombre de joueurs à ce poste, le Paris Saint Germain est proche d’acter le départ de deux de ses gardiens de but lors prochain mercato : Alphonse Areola et Marcin Bulka.

En se montrant extrêmement actif sur le marché des transferts au cours des dernières années, le Paris Saint Germain a engrangé un problème de taille : le sureffectif, notamment au poste de gardien de but. Si Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma sont les deux pionniers des cages parisiennes, les autres gardiens du club ont ainsi été prêtés, à l’instar d’Alphonse Aréola (29 ans) et Marcin Bulka (22 ans), partis respectivement à West Ham et Nice. D’ailleurs, il se pourrait bien que les deux portiers s’engagent définitivement avec ces clubs.

Options d’achat proche d’être levées