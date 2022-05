Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable manoeuvre du Qatar pour ce départ !

Publié le 12 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Cet été, Alphonse Areola pourrait être définitivement transféré par le PSG. Et pour arriver à ses fins, le club de la capitale serait prêt à faire de gros efforts.

Barré au PSG, Alphonse Areola a enchainé les prêts ces dernières saisons. Pour cet exercice, c’est à West Ham que l’international français a évolué. Et alors que la fin de saison approche, la question de l’avenir d’Areola fait de plus en plus parler. Où jouera-t-il à l’avenir ? Alors qu’un retour au PSG est aujourd’hui à exclure, les Hammers disposent d’une option d’achat tandis que Fulham, de retour en Premier League, serait intéressé par le retour d’Alphonse Areola.

Le PSG prêt à payer ?