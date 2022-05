Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Ligue 1 prêt à snober Leonardo ?

Publié le 13 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors que Seko Fofana est notamment annoncé du côté du PSG, le milieu de terrain du RC Lens n’a pas caché qu’il serait prêt à poursuivre au sein du club nordiste.

Bien que sa position de directeur sportif ne soit pas assurée, Leonardo continuerait de préparer le mercato estival du PSG et aurait coché les noms de plusieurs joueurs de Ligue 1 dont ceux menant à Amine Gouiri, Jonathan David, Lucas Paqueta ou encore Seko Fofana pour ne citer qu’eux. Pour ce qui est du milieu de terrain du RC Lens, il se pourrait que le PSG ait du pain sur la planche afin de convaincre Fofana de tourner le dos au bouillant public lensois.

« Je n'ai aucun problème pour continuer l'aventure à Lens »