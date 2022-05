Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo donne le ton pour son avenir !

Publié le 12 mai 2022 à 23h45 par La rédaction

Désireux de renforcer son entrejeu, le PSG s’intéresserait à Seko Fofana. Toutefois, celui-ci ne fermerait clairement pas la porte au fait de rester au RC Lens.

Il est difficile de dire qui composera l’entrejeu du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En effet, si Marco Verratti semble intouchable, Leonardo souhaite entourer l’Italien d’autres joueurs de classe mondiale, et se montre déjà actif. Alors que Paul Pogba est annoncé proche de la capitale, le PSG s’intéresse également à Seko Fofana. Indispensable au RC Lens, l’Ivoirien a participé aux 39 matchs de son équipe, pour un bilan de 10 buts et 2 passes décisives. Toutefois, le milieu de terrain ne serait pas fermé à l’idée de rester chez les Sang et Or .

« Je n'ai aucun problème pour continuer l'aventure à Lens »