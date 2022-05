Foot - Mercato - OM

Mercato : Sampaoli fixe une énorme condition pour son avenir à l'OM !

Publié le 13 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Interrogé sur son avenir, Jorge Sampaoli assure que la fin de saison de l'OM pourrait bien avoir un impact sur sa décision.

Sous contrat jusqu'en 2023, Jorge Sampaoli est arrivé il y a un peu plus d'un an sur le banc de l'OM. Et compte tenu de ses résultats, il semblerait que Pablo Longoria aimerait prolonger son bail dès aujourd'hui. Et si le technicien argentin ne semble pas opposé à cette idée, il fixe toutefois une condition, à savoir la place de l'OM en fin de saison.

«Il faut savoir à quelle place on va terminer»