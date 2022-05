Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli jette un gros froid sur son avenir !

Publié le 12 mai 2022 à 14h10 par Arthur Montagne

Interrogé sur son avenir, Jorge Sampaoli s'est montré assez évasif, refusant de garantir qu'il serait toujours l'entraîneur de l'OM la saison prochaine.

Arrivé il y a un peu plus d'un an sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli semble déjà faire l'unanimité à Marseille. A tel point qu'alors que son contrat s'achève en juin 2023, Pablo Longoria envisagerait déjà de prolonger le bail du Pelado . Il faut dire que l'OM est idéalement placé pour terminer deuxième en Ligue 1 ce qui offrirait une qualification directe aux Marseillais pour la Ligue des champions. Cependant, alors qu'il a été interrogé sur son avenir, Jorge Sampaoli se montre plus qu'évasif, assurant qu'il va d'abord devoir s'entretenir avec Pablo Longoria avant de trancher.

«Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer»