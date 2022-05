Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fixe ses conditions à McCourt pour son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 9h10 par Dan Marciano

Comme confirmé par Pablo Longoria, la question de la prolongation de Jorge Sampaoli est étudiée en interne. Mais le technicien argentin voudrait obtenir des garanties avant de donner son accord.

Malgré la défaite en demi-finale de Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a de grandes chances de poursuivre son aventure à l'OM pendant encore quelques années. Lié à l'OM jusqu'en 2023, le technicien argentin pourrait voir son contrat être étiré par Pablo Longoria. « Jorge Sampaoli incarne les valeurs idéales pour construire, passion, amour du jeu. Je prends du plaisir à regarder l'OM. Il est content à Marseille, il veut s'installer. Je veux lui donner de la continuité » a confié le président marseillais lors d'un entretien à Europe 1.

Sampaoli demande des moyens