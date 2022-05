Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli connait déjà la réponse de McCourt pour cet été !

Publié le 7 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Espérant des recrues pour cet été, Jorge Sampaoli s’en remet surtout à Frank McCourt. La décision du président de l’OM pourrait toutefois déjà être prise.

Ayant déjà réclamé publiquement 3-4 nouveaux joueurs pour la saison prochaine, Jorge Sampaoli en a remis une couche ce vendredi concernant le mercato estival de l’OM. Et en conférence de presse, l’Argentin a alors interpellé Frank McCourt, lâchant : « Il faudra bien identifier les besoins pour la saison prochaine, mais cela va dépendre de notre fin de saison. C'est différent si on est en Ligue des Champions ou en Europa League. Chacun va évaluer les situations. Un bilan final va être dressé par le staff, mais aussi par les dirigeants, et à partir de là, il y aura la décision prise par le propriétaire (Frank McCourt), savoir où il veut aller. On verra si c'est concordant entre tout le monde, car chacun a son avis ».

Aucun effort de McCourt ?