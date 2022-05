Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli se fait tacler par… un joueur du PSG !

Publié le 6 mai 2022 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2022 à 22h06

Aujourd’hui entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli n’en oublie pas pour autant son aventure en tant que sélectionneur de l’Argentine. Un passage qui a marqué Leandro Paredes, le milieu du PSG, qui lui a envoyé un message salé.

Jorge Sampaoli vit globalement une belle saison avec l’OM. Même si l’échec en demi-finale de Ligue Europa Conférence a un peu de mal à passer pour les supporters olympiens, l’ancien coach de Séville connaît de plus belles heures que lors de son passé de sélectionneur de l’Argentine. Tout le monde s’en rappelle, son aventure avait pris fin en 8ème de finale de Coupe du Monde après une défaite 4-3 contre l’équipe de France. Et ce mondial, Leandro Paredes n’y avait pas pris part…

«La vérité est que je n'ai pas de bonnes choses à dire, et je préfère garder les mauvaises pour moi»