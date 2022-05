Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo…

Publié le 13 mai 2022 à 16h45 par La rédaction

Encore dans le viseur du PSG, Paul Pogba verrait d’un bon œil un retour à la Juventus avec qui il n’aurait jamais rompu le contact depuis son départ en 2016.

En plus du feuilleton Kylian Mbappé qui prend déjà beaucoup de place au PSG, le club de la capitale va devoir se mettre en quête d’un nouveau milieu de terrain. Une fois de plus, Marco Verratti a semblé bien seul dans l’entrejeu cette saison. Malgré un bon début d’exercice pour Idrissa Gueye et Ander Herrera, les deux ont vite baissé de pied et cela s’est vu. Cet été, le PSG cible une fois de plus Paul Pogba mais l’international français pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo.

Paul Pogba se voit revenir à la Juve