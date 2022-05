Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de cette star du projet QSI se précise !

Publié le 13 mai 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria se rapprocherait dangereusement de la Juventus. Alors que les premiers contacts avec l'entourage de l'Argentin auraient été positifs, les Bianconeri seraient sur le point de formuler une offre.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria devrait prendre le large cet été. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo ne serait pas du tout parti pour prolonger avec le club de la capitale. Une information qui n'aurait pas échappée à la Juventus, en embuscade pour boucler un coup XXL à 0€ avec Angel Di Maria. D'ailleurs, le club emmené par Massimiliano Allegri serait sur le point de passer à l'offensive pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Une offre imminente de la Juve pour Angel Di Maria ?