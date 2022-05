Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino annonce la couleur pour le recrutement estival !

Publié le 13 mai 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Alors que plusieurs mouvements importants sont déjà à signaler sur le marché, Mauricio Pochettino a été interrogé ce vendredi sur la stratégie du PSG à l’approche du mercato, et l’éventuel retard que l’écurie parisienne aurait pris sur ses concurrents. L’occasion pour Mauricio Pochettino de faire le point sur ses plans.

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, cela n’empêche pas les clubs de lancer les grandes manœuvres en coulisses pour boucler les premiers dossiers. Cette semaine, Manchester City a notamment officialisé la venue prochaine d’Erling Haaland, tandis que Karim Adeyemi va prendre de son côté le chemin du Borussia Dortmund. Deux joueurs annoncés dans le viseur du PSG au cours des derniers mois, mais le flou règne dans la capitale, alors que l’avenir de Mauricio Pochettino ou encore Leonardo reste incertain, empêchant ainsi le Paris Saint-Germain de pouvoir passer la seconde avec certaines pistes. Interrogé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino n’affiche toutefois aucune inquiétude, dans des propos relayés par RMC .

« La fin de saison arrive et le club travaille déjà pour la saison prochaine »