Mercato - PSG : La nouvelle sortie du Barça sur l'avenir d'Ousmane Demblé

Publié le 13 mai 2022 à 12h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG. Interrogé par la presse espagnole, Mateu Alemany a entretenu le mystère quant à l'avenir de son numéro 7.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé est de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, le champion du monde français changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG de Mauricio Pochettino. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Ousmane Dembélé pour 0€ cet été. Mais quelles sont les chances de voir ce scénario se produire ?

«Est-ce qu'Ousmane Dembélé va rester ? Je ne sais pas»