Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante du Barça sur Antoine Griezmann !

Publié le 13 mai 2022 à 10h00 par Amadou Diawara mis à jour le 13 mai 2022 à 10h08

Ce jeudi soir, Mateu Alemany et Miguel Angel Gil Marín ont diné ensemble et auraient profité de l'occasion pour évoquer un échange entre Antoine Griezmann et Alvaro Morata. Toutefois, le directeur du football du FC Barcelone a fait clairement savoir qu'il n'avait en aucun cas mentionné l'attaquant français lors de ses échanges avec le directeur général de l'Atlético.

Après avoir échoué pour Alvaro Morata cet hiver, le FC Barcelone serait prêt à retenter sa chance cet été. Dans cette optique, Mateu Alemany aurait profité d'un diner avec Miguel Angel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético, ce jeudi soir pour évoquer ce dossier. D'ailleurs, à en croire les dernières informations de Marca , les deux hommes auraient même discuté d'un échange avec Antoine Griezmann, prêté (avec obligation d'achat) par le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid. Une indiscrétion démentie par Mateu Alemany lui-même.

«Nous n'avons pas parlé d'Antoine Griezmann»