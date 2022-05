Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire le Qatar avec Leonardo ?

Publié le 13 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Directeur sportif du PSG, Leonardo serait susceptible d’être démis de ses fonctions à l’issue de la saison alors qu’il ne ferait plus l’unanimité en coulisse que ce soit au niveau de l’administration du PSG ou bien au sein du staff technique de Mauricio Pochettino. Le Qatar doit-il tourner la page Leonardo ? C’est notre sondage du jour !

De retour à la tête de la direction sportive du PSG à l’été 2019, Leonardo a été l’artisan du mercato XXL de la dernière intersaison avec les venues de Lionel Messi, de Sergio Ramos et bien d’autres grands noms du football européen. Néanmoins, le PSG a fait moins bien que les deux dernières saisons en Ligue des champions puisque le club de la capitale est sorti par la petite porte en 1/8ème de finale. De quoi pousser les propriétaires qataris du PSG à se séparer de Leonardo ? Le principal intéressé faisait dernièrement un point clair sur son avenir au Paris Saint-Germain. « Si j’ai envie de rester ? (il rit) Je pense que c'est difficile avec moi, et impossible sans moi. Non, je plaisante, ce n'est pas ma phrase. Est-ce que j'ai envie ? Oui, j'ai envie bien sûr, sinon je ne serais pas là. Moi j'ai toujours envie honnêtement. Je ne manque pas d'énergie, ni d'envie. Après, je pense que j'ai commis des erreurs, des erreurs qu'on doit assumer ». Voici le message que le directeur sportif du PSG communiquait au micro de Canal+ le 23 avril dernier.

Un licenciement de Leonardo est-il inévitable ?