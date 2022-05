Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid sur l'avenir de Leonardo !

Publié le 13 mai 2022 à 9h45 par La rédaction

Directeur sportif du Paris Saint Germain depuis juin 2019, Leonardo n’est pas certain d’être maintenu dans ses fonctions la saison prochaine mais s'efforce de continuer sa mission en vue du prochain mercato.

Après un premier mandat de directeur sportif du Paris Saint Germain entre 2011 et 2013, Leonardo a fait son grand retour à ce poste en 2019. Le dirigeant brésilien a réussi à faire venir les plus grands joueurs de la planète dans le club de la capitale, comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham ou plus récemment Lionel Messi. Cependant, ce second passage qu'il vit actuellement au sein du PSG est fortement critiqué, et il n’est pas acquis de le voir toujours en poste pour le prochain exercice.

Leonardo sur un siège éjectable