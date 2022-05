Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern lâche un nouveau message fort à Laporta pour Lewandowski !

Publié le 13 mai 2022 à 15h00 par Bernard Colas

Annoncé avec insistance au FC Barcelone, Robert Lewandowski apparaît toujours dans les plans du Bayern Munich et de Julian Nagelsmann comme l’a rappelé ce vendredi l’entraîneur bavarois.

Après l’officialisation de l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City, le FC Barcelone peut désormais se focaliser sur Robert Lewandowski, et Joan Laporta dispose d’une fenêtre de tir dans ce dossier. Le Polonais s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat et voudrait rejoindre la Catalogne selon la presse allemande et espagnole. Reste encore à trouver un accord avec le Bayern Munich, qui a déjà fait savoir qu’il n’envisageait pas la vente de Lewandowski durant l’été. Présent en conférence de presse ce vendredi, Julian Nagelsmann a confirmé sa position.

« La position du club est connue »