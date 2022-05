Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert de Lewandowski plombé par Aubameyang et Depay ?

Publié le 13 mai 2022 à 9h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait dans le viseur du FC Barcelone. Toutefois, le club emmené par Xavi ne serait pas en mesure de s'offrir les services du Polonais pour le moment. Alors que plusieurs joueurs devraient être augmentés la saison prochaine, le Barça n'aurait pas la marge salariale suffisante pour accueillir Robert Lewandowski.

Etincelant sous les couleur du Bayern, Robert Lewandowski aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Malgré les signatures de Ferran Torres, d'Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Xavi souhaiterait se jeter sur le buteur polonais lors du prochain mercato estival. Surtout que Robert Lewandowski sera en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern et qu'une prolongation de contrat ne serait pas vraiment d'actualité. Toutefois, le Barça de Xavi serait pour le moment en ballotage défavorable sur ce dossier.

L'opération Lewandowski plombée par les recrues ?