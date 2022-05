Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a trouvé la solution pour le transfert de Lewandowski !

Publié le 13 mai 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque, Xavi aimerait boucler la signature de Robert Lewandowski cet été. Toutefois, le coach du FC Barcelone n'aurait pas une marge suffisante au niveau de sa masse salariale pour attirer le buteur du Bayern. Pour débloquer la situation, Xavi aurait déjà plusieurs idées en tête.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Bayern, Robert Lewandowski aurait tapé dans l'oeil de Xavi. En effet, le coach du FC Barcelone verrait d'un très bon oeil l'idée de recruter l'international polonais lors du prochain mercato estival pour renforcer son attaque. Toutefois, à en croire Mundo Deportivo , Xavi n'aurait pas les moyens financiers pour boucler l'arrivée de Robert Lewandowski à ce jour. La faute à une masse salariale beaucoup trop juste. Mais pour débloquer ce dossier, le Barça aurait déjà plusieurs plans bien précis.

Xavi peut faire de la place à Robert Lewandowski