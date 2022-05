Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino affiche une certitude pour son avenir…

Publié le 13 mai 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ cet été alors qu’il n’a pas obtenu les résultats escomptés au PSG, Mauricio Pochettino semble d’ailleurs parfaitement lucide en interne sur sa situation personnelle.

Entre la perte du titre l’an passé en Ligue 1 au profit du LOSC et l’élimination dès le 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid cette saison, le sort de Mauricio Pochettino semble déjà scellé au PSG ! Le Qatar envisage d’ores et déjà de remplacer l’entraîneur argentin, avec plusieurs profils de renom à l’étude (Zinedine Zidane, Antonio Conte, Thiago Motta, Joachim Löw, Marcelo Gallardo). Mais qu’en est-il dans l’esprit de Pochettino ?

Pochettino très lucide sur son cas