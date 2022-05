Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait passer un énorme message sur son avenir !

Publié le 13 mai 2022 à 14h10 par Bernard Colas

Sans cesse annoncé sur le départ depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions, Mauricio Pochettino a tenu à rappeler ce vendredi son importance dans les décisions prises par le club en vue de la saison prochaine.

Loin de faire l’unanimité au sein du PSG, Mauricio Pochettino est menacé depuis de longs mois comme vous le révélait le10sport.com dès le mois de novembre, mais la situation de l’Argentin s’est détériorée depuis l’élimination en Ligue des champions. Après l’échec survenu en huitièmes de finale sur la pelouse du Real Madrid, le départ de Mauricio Pochettino semble être devenu inéluctable, et le PSG s’active en interne pour dénicher un nouvel entraîneur. Cependant, l’entraîneur parisien continue de se projeter dans l’avenir, et a fait passer un nouveau message fort ce vendredi, en conférence de presse.

« Je fais partie de l'organigramme et je suis impliqué dans le processus de décision »