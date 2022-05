Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse surprise concoctée par Doha pour cet été ?

Publié le 13 mai 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais en quête d’un nouvel entraîneur alors que l’avenir de Mauricio Pochettino semble s’inscrire loin du PSG, le Qatar étudie plusieurs options sur le marché. Et un nouveau nom, plutôt inattendu, vient de faire son apparition et pourrait être un sacré coup de poker de la part des hautes instances du club de la capitale.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le contrat de l’entraîneur argentin court jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes, et il semble clairement utopique d’imaginer un avenir dans la capitale pour l’ancien manager de Tottenham. L’Equipe annonce d’ailleurs dans ses colonnes du jour qu’en privé, Pochettino évoque assez ouvertement la probabilité d’un départ cet été et ne se fait donc aucune illusion sur son futur dans la capitale, d’autant que l’Athletic Bilbao se serait déjà positionné pour le récupérer cet été. Mais qui viendra alors remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ?

Le PSG tente Gallardo

À en croire les révélations de L’Equipe ce vendredi, les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, auraient activé une nouvelle piste pour le moins inattendue au poste d’entraîneur : Marcelo Gallardo (46 ans). En place sur le banc de River Plate depuis 2014 où il a notamment remporté deux Copas Libertadores et une Copa Sudamericana, l’ancien meneur de jeu argentin connaît déjà le PSG dont il a porté le maillot pendant un an (janvier 2007-janvier 2008), sans pour autant y avoir laissé un souvenir marquant. Mais force est de constater que Gallardo présente un potentiel très intéressant dans ce rôle d’entraîneur, et sa cote XXL en Amérique semble avoir tapé dans l’œil du Qatar même si cette option serait bien évidemment une surprise vu les autres noms qui sont annoncés dans le viseur du PSG pour remplacer Pochettino.

