Mercato - OM : Le premier transfert de l’été déjà identifié par Longoria ?

Publié le 13 mai 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’Olympique de Marseille travaille sur le transfert de Mohamed-Ali Cho, mais c’est un autre joueur qui semble se rapprocher de la cité phocéenne.

Si l’OM joue gros en cette fin de saison, avec une qualification pour la Ligue des champions à la clé, Jorge Sampaoli a déjà la tête au recrutement. Il y a quelques semaines, l’entraîneur argentin a reconnu qu’il travaillait en interne avec la direction sur le mercato estival. « En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Friio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu , avait confié Sampaoli en conférence de presse. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM a déjà trouvé un terrain d’entente avec Angers pour le transfert de Mohamed-Ali Cho, avec qui Pablo Longoria doit désormais se mettre d’accord. Mais l’attaquant de 18 ans n’est pas l’unique piste chaude de l’OM.

L’OM avance pour Isaak Touré