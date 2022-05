Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà la première recrue de l’été pour Longoria !

Publié le 13 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par l’OM depuis de nombreuses semaines, Mohamed Ali-Cho devrait bel et bien être la première recrue du mercato estival de Pablo Longoria et du club phocéen puisqu’un accord a été trouvé avec son club d’Angers.

En attendant de connaître les nombreuses inconnues sur les éventuels départs qui se profilent cet été à l’OM, entre les récentes informations sur Steve Mandanda, les fins de prêt d’Amine Harit et William Saliba ou encore les envies de départ d’Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car, Pablo Longoria place ses pions pour le recrutement. Et le président de l’OM a trouvé son bonheur avec un buteur de Ligue 1…

Cho bien parti pour signer à l’OM

Dès le mois d’avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité l’intérêt de l’OM pour Mohamed Ali-Cho (18 ans), le jeune buteur du SCO Angers. Et alors que les négociations entre les deux clubs durent donc depuis plusieurs semaines, L’Equipe a confirmé une nette avancée des discussions pour le transfert de Cho, qui avoisinera donc les 12 ou 15M€. Et il devrait, sauf énorme rebondissement, être la première recrue du mercato estival de l’OM.