Mercato - OM : Sampaoli ne facilite pas la tâche de Longoria pour Mandanda !

Publié le 12 mai 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Refusant d’être à nouveau dans l’ombre de Pau Lopez la saison prochaine, Steve Mandanda devrait demander audience à Pablo Longoria afin de faire un point sur son rôle à l’OM pour le prochain exercice. Néanmoins, la sortie médiatique de Jorge Sampaoli pourrait bien mettre le président Longoria dos au mur…

Steve Mandanda pourrait-il être en train d’inverser la tendance à l’OM ? Simple doublure de Pau Lopez pendant de longs mois, l’icône du club phocéen a été titularisé à maintes reprises dernièrement. Ce fut le cas à Lorient et face à Feyenoord ou encore contre le Stade de Reims, le PAOK Salonique er Montpellier. De quoi lui permettre de reprendre confiance et d’ouvrir la porte à une prolongation de contrat la saison prochaine ? Pas vraiment. D’après les informations de L’Équipe , Steve Mandanda ne serait pas prêt à rempiler pour la saison prochaine dans ces conditions. Pour ce faire, le champion du monde tricolore devrait demander audience au président Pablo Longoria afin de bien savoir quel sera le projet le concernant en marge de la saison prochaine. Et en cas de promesses n’étant pas à la hauteur de ses attentes, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, Steve Mandanda pourrait alors choisir de claquer la porte, refusant de continuer à être la doublure de Pau Lopez.

Mandanda demanderait de la clarté à Longoria et Sampaoli laisse le flou persister…