Mercato - OM : Nouvelle confirmation pour ce transfert à 12M€ !

Publié le 12 mai 2022 à 8h30 par Arthur Montagne

Comme révélé par le10sport.com, l'OM a accéléré pour le recrutement de Mohamed Ali-Cho. Des informations confirmées par L'EQUIPE ce jeudi dans ses colonnes.

Idéalement placé pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM prépare déjà son mercato estival avec l'ambition de se renforcer rapidement et ne pas faire de la figuration en C1. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a sérieusement avancé sur le recrutement de Mohamed Ali-Cho. L'OM a ainsi trouvé un accord avec Angers sur la base d'un transfert à 12M€, sans compter les bonus, mais doit encore négocier avec le joueur dont les prétentions salariales sont importantes.

L'OM fait bien le forcing pour Mohamed Ali-Cho