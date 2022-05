Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un renfort déjà acté en attaque pour Ancelotti ?

Publié le 13 mai 2022 à 16h10 par La rédaction

Après des passages en prêt à l'AS Rome et Getafe, Borja Mayoral devrait revenir au Real Madrid cet été, et le club merengue aurait décidé de s'appuyer de nouveau sur le buteur espagnol pour la saison prochaine.

Le mercato estival s’annonce animé dans le secteur offensif du Real Madrid ! En plus de l’arrivée gratuite de Kylian Mbappé en provenance du PSG qui semble se dessiner, le club merengue va également avoir des décisions à prendre dans le sens des départs puisqu’il dispose de nombreux éléments sous contrat en attaque avec Mariano Diaz, Luka Jovic ou encore Borja Mayoral, qui a enchainé des prêts à l’AS Rome et Getafe ces derniers mois. Et le Real Madrid aurait déjà pris sa décision pour ce dernier, dont le contrat court jusqu'en juin 2023…

Mayoral de retour au Real Madrid ?