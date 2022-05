Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces terribles révélations pour Doha sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 13 mai 2022 à 14h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours partagé entre un prolongation à Paris et un départ vers le Real Madrid. Toutefois, le club merengue serait plus confiant que jamais sur ce dossier car les contacts de la semaine avec le clan Mbappé auraient été positifs.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait vivre sa dernière saison à Paris. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, le champion du monde français partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Real Madrid serait passé à la vitesse supérieure cette semaine en programmant une nouvelle rencontre avec l'entourage de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, comme révélé dernièrement par Téléfoot (TF1). Et il semblerait que cela ait porté ses fruits.

Des derniers contacts positifs entre le Real Madrid et le clan Mbappé ?