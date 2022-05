Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a lancé un ultimatum à Longoria pour son avenir !

Publié le 13 mai 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que le contrat de Jorge Sampaoli arrivera à terme le 30 juin 2023, Pablo Longoria souhaiterait le prolonger au plus vite. Ouvert à un renouvellement de contrat avec l'OM, l'entraineur argentin voudrait avoir des garanties concernant le recrutement avant de parapher un nouveau bail à Marseille.

Arrivé en février 2021 à l'OM, Jorge Sampaoli fait des heureux à Marseille. Gâté lors du dernier mercato estival avec une dizaine de recrues, l'entraineur argentin fait forte impression au sein du club phocéen. En effet, Jorge Sampaoli permet à l'OM d'être actuellement classé en 2ème position en Ligue 1, derrière le PSG, et a hissé son équipe jusqu'en demi-finale de Ligue Europa Conference. Des résultats qui n'ont pas échappés à Pablo Longoria, désireux de récompenser Jorge Sampaoli pour ses effort à l'OM. Selon les informations de L'Equipe , le président marseillais aimerait prolonger le contrat de son entraineur, qui court actuellement jusqu'au 30 juin 2023, et si possible de plusieurs saisons. Pour ne pas risquer de perdre Jorge Sampaoli à l'issue de la saison prochaine, Pablo Longoria voudrait prendre les devants et sécuriser sa situation contractuelle dès à présent. Dans cette optique, le patron de l'OM aurait déjà fait part de son envie de renouveler le bail de son entraineur auprès des représentants de ce dernier. De son côté, Jorge Sampaoli se verrait bien continuer l'aventure avec le club phocéen. Toutefois, il réclamerait des garanties. Si les négociations ne devraient pas poser problème sur le plan financier, Jorge Sampaoli devrait toutefois se montrer très ambitieux concernant le recrutement. En effet, le coach de l'OM serait toujours aussi exigeant et voudrait toujours plus de joueurs. D'autant que son équipe devrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste donc à savoir si Pablo Longoria saura le convaincre de prolonger en lui promettant un gros recrutement cet été. En attendant, Jorge Sampaoli a déjà envoyé plusieurs signaux sur sa volonté de renforcer considérablement son effectif.

Pablo Longoria veut prolonger Jorge Sampaoli

« Il faudra bien identifier les besoins pour la saison prochaine, mais cela va dépendre de notre fin de saison. C'est différent si on est en Ligue des Champions ou en Europa League. Chacun va évaluer les situations. Un bilan final va être dressé par le staff, mais aussi par les dirigeants, et à partir de là, il y aura la décision prise par le propriétaire (Frank McCourt), savoir où il veut aller. On verra si c'est concordant entre tout le monde, car chacun a son avis. Si on arrive à se mettre d'accord, on sera sur le bon chemin, sinon ça sera compliqué. Quelle va être l'ambition du club ? Où veut aller l'OM à l'avenir ? Dans quel type d'eau on veut naviguer ? Il y a plusieurs aspects, sportifs et économiques, donc on va voir si ça coïncide entre tout le monde », a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse il y a tout juste un semaine, avant d'en rajouter une couche lors de sa dernière sortie.

Jorge Sampaoli veut un recrutement XXL pour rempiler à l'OM