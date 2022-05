Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fonce sur un crack de Barcelone !

Publié le 14 mai 2022 à 0h30 par La rédaction

Désireux de renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria a jeté son dévolu sur un milieu de terrain barcelonais.

Le mercato estival approche à grands pas, et Pablo Longoria, le président le l’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour avoir un effectif de qualité la saison prochaine. Alors qu’il pourrait y avoir plusieurs départs dans le secteur offensif marseillais, à l’instar d’Arkadiusz Milik, Bamba Dieng ou encore Amine Harit, l’OM aurait déjà coché le nom d’un renfort prometteur évoluant en Espagne.

L’OM sur Nico Melamed