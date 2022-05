Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria lance l’opération Saliba pour cet été !

Publié le 13 mai 2022 à 12h30 par Bernard Colas

Alors que son prêt arrive à échéance, William Saliba s'est imposé comme un titulaire indiscutable à l'OM. Dans la cité phocéenne, on espère ainsi conserver l'international français, bien que celui-ci semble enfin entrer dans les plans d'Arsenal pour la saison prochaine.

Il n’a pas fallu longtemps à William Saliba pour séduire son monde à Marseille. Arrivé en prêt d’Arsenal l’été dernier, le défenseur de 21 ans s’est directement imposé comme l’un des cadres du nouveau projet porté par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Ce samedi contre Rennes, Saliba disputera son 51e et dernier match de la saison avec l’OM, le joueur étant suspendu pour l’épilogue du Championnat face à Strasbourg, mais le déplacement sur la pelouse rennaise pourrait également marquer la fin de l’aventure olympienne pour Saliba. Ce dernier appartient à Arsenal, club avec lequel il est engagé jusqu’en 2024, et l’OM ne dispose pas d’option d’achat pour conserver le nouveau patron de sa charnière centrale. Néanmoins, on ne désespère pas sur la Canebière.

L’OM compte sur Saliba

Du côté de Marseille, il est clair que William Saliba entre dans les plans pour le prochain exercice. Interrogé sur son protégé en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli n’a pas manié la langue de bois sur le sujet : « Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu'il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j'espère qu'on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l'OM, de William ou d'Arsenal. Je ne connais pas les contours de ce dossier . » D’après La Provence , l’entraîneur de l’OM n’est pas le seul en interne à vouloir conserver William Saliba puisque Pablo Longoria n’a pas dit son dernier mot dans cette affaire. Le président marseillais devrait ainsi approcher Arsenal prochainement, mais les Gunners pourraient retenir leur joueur puisque les dirigeants anglais semblent enfin compter sur le joueur formé à l’ASSE, qui n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe première d’Arsenal. L’Atlético de Madrid et le Napoli sont également à l’affût, mais l’OM peut néanmoins croire en ses chances.

« Si je reviens la saison prochaine, c'est avec plaisir »