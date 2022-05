Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino interpelle Mbappé pour sa grande annonce !

Publié le 13 mai 2022 à 13h45 par Bernard Colas mis à jour le 13 mai 2022 à 13h53

Alors que la décision de Kylian Mbappé pour son avenir est très attendue, Mauricio Pochettino espère que l’attaquant du PSG ne fera aucune annonce ce dimanche, lors de la cérémonie des trophées UNFP.

Bientôt libre, Kylian Mbappé garde le silence pour son avenir, mais jusqu’à quand ? La décision de l’attaquant français est très attendue, alors que le PSG espère encore le convaincre de prolonger son bail tandis que le Real Madrid veut rapidement boucler ce dossier. Désormais, chaque prise de parole de Kylian Mbappé est scrutée à la loupe, et ce dernier va avoir l’occasion de faire un nouveau point sur sa situation ce dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, alors que l’attaquant du PSG est le grand favori pour décrocher le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Mais de son côté, Mauricio Pochettino espère que Kylian Mbappé ne profitera pas de cet événement pour dévoiler sa décision, alors que la majorité de l’équipe sera au même moment au Qatar pour un stage express.

« S'il y a une communication, on espère qu'elle sera positive pour le club »