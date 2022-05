Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice colossal pour sa prolongation lâché par Mbappé ?

Publié le 13 mai 2022 à 8h15 par Bernard Colas mis à jour le 13 mai 2022 à 8h30

Alors que la décision de Kylian Mbappé se fait attendre, l’attaquant du PSG a participé ce jeudi à une séance photo avec le maillot que porteront les joueurs parisiens la saison prochaine. Un indice délivré concernant son avenir ? Pas certain.

Les jours défilent et Kylian Mbappé s’approche un peu plus de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Lié au club parisien jusqu’au 30 juin, l’attaquant français fait durer le suspense pour son avenir, alors que le Real Madrid veut enfin parvenir à ses fins dans ce dossier. Alors que le principal intéressé reste muet, les rumeurs se multiplient à son sujet, et chaque fait est analysé de près pour tenter d’en savoir plus. Après son déplacement à Madrid en début de semaine, interprété comme une visite avant sa signature en faveur du Real Madrid, c’est aujourd’hui une séance photo qui pourrait redonner espoir aux supporters du PSG.

Mbappé pose avec le nouveau maillot du PSG