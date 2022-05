Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La succession de Dupraz plombée par Caïazzo et Romeyer ?

Publié le 13 mai 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'ASSE, Pascal Dupraz pourrait ne pas prolonger son séjour chez les Verts à l'issue de la saison. Dans ce cas, les Verts devraient se jeter sur Laurent Batlles. Toutefois, ce dernier ne serait pas du tout emballé par l'idée de cohabiter avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Alors que l'ASSE de Claude Puel a vécu un début de saison catastrophique, la direction des Verts a décidé de changer d'entraineur. Après avoir remercié Claude Puel, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont choisi Pascal Dupraz pour le remplacer. Et la mission principale de ce dernier est de sauver l'ASSE de la descente en Ligue 2. Arrivé en décembre, Pascal Dupraz a réussi a relancer une dynamique positive chez les Verts . Toutefois, ces dernières semaines, le club du Forez semble être retombé dans ses travers. Et aujourd'hui, l'ASSE ne doit pas se louper lors de ses deux derniers matchs de championnat si elle veut éviter la relégation. D'ailleurs, en fonction du sort des Verts en championnat, Pascal Dupraz devrait être fixé sur son avenir à Saint-Etienne.

Batlles freiné par Caïazzo et Romeyer à l'ASSE ?

Selon les informations de L'Equipe de ce vendredi, la direction de l'ASSE devrait annoncer sa décision quant à l'avenir de Pascal Dupraz lorsque le verdict de la saison sera connu. En effet, les hautes sphères des Verts compteraient informer leur entraineur, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin, de leur choix le 22 mai, après la 38ème journée de Ligue 1 face au FC Nantes en cas de maintien ou de relégation directe, ou le 30 mai en cas de barrages. Et si Pascal Dupraz n'était pas prolongé, l'ASSE devrait se tourner vers Laurent Batlles.

Laurent Batlles attentif à Lille et à Bordeaux