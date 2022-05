Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris une grande décision pour Mbappé !

Publié le 13 mai 2022 à 16h15 par Amadou Diawara

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG et de snober le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi lui aurait proposé un contrat pharaonique. Une offre qui serait toujours sur la table, en attendant le verdict du joueur.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit depuis plusieurs semaines, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, selon nos informations, le club de la capitale a réussi à refaire son retard sur le Real Madrid avec son numéro 7. Et pour faire plier définitivement Kylian Mbappé, le PSG aurait formulé une offre XXL. D'après les dernières informations de Cuatro , Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un contrat d'environ 50M€ annuels, en plus d'une prime à hauteur de 100M€, au clan Mbappé.

Le PSG maintient son offre XXL et attend le verdict de Mbappé