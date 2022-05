Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a une grosse ouverture pour le successeur de Mbappé !

Publié le 14 mai 2022 à 1h15 par Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Darwin Nunez. Et le club de la capitale aurait une grosse ouverture sur ce dossier, puisque le crack de 22 ans serait déjà assuré de quitter Benfica cet été.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de son numéro 7, le club de la capitale serait déjà en quête de son potentiel successeur. Dans cette optique, les hautes sphères du PSG aurait identifié plusieurs cibles, et notamment Darwin Nunez. Et heureusement pour l'écurie rouge et bleu, la voie serait totalement libre pour l'attaquant de Benfica

Darwin Nunez déjà condamné à quitter Benfica cet été ?