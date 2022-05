Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean veut revenir à Paris !

Publié le 13 mai 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain la saison prochaine, Moise Kean traverse une période compliquée à la Juventus et ne dirait vraisemblablement pas non à un retour.

Indépendamment de la décision finale de Kylian Mbappé, le visage de l’attaque du Paris Saint-Germain devrait changer. Mauro Icardi est en effet poussé vers la sortie et Angel Di Maria s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat. Ainsi, au moins deux recrues offensives devraient débarquer au PSG et Leonardo aurait déjà une piste en tête... et elle mènerait à Moise Kean ! Ce dernier ne joue que très peu depuis son retour à la Juventus et la presse italienne assure que son prêt de deux ans, pourrait être cassé à la fin de la saison. Le PSG pourrait ainsi négocier librement avec Everton, qui a acheté Kean pour moins de 30M€ en 2019.

Kean ne dirait pas non à un retour au PSG